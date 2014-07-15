Обсуждены вопросы материально-технического снабжения Национальной авиакомпании Узбекистана

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля в международном аэропорту "Карши" состоялся семинар, посвященный вопросам организации материально-технического снабжения Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари", порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг посредством электронных торгов на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже в соответствии с законодательством Республики. Семинар был организован с целью обмена опытом в решении актуальных задач служб МТС.

В совещании приняли участие руководители КМТС "Узавиатехснаб" и отделов материально-технического снабжения аэропортов и подразделений НАК, которые были ознакомлены с правилами оформления подачи заявок и их сроками на примере заказов форменной и спецодежды, хозяйственных товаров. В частности, было отмечено, что в заявках на одежду необходимо указывать размер и рост, а на хозтовары – технические характеристики. Также был рассмотрен вопрос входного контроля приобретенных товаров согласно требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

По завершении семинара для участников была организована экскурсия по историческим достопримечательностям города Карши и Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба НАК.

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