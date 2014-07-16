Как избежать инцидентов в летние каникулы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. В ходе подготовки к празднованию Дня независимости Узбекистана родители, педагоги и жители махалли "Оби-хаёт" Намангана в понедельник провели собрание, посвященное организации летнего отдыха детей, предотвращению несчастных случаев и профилактике правонарушений.

Мероприятие прошло в школе № 34. Ее директор Резида Урманова обратила внимание родителей, что они должны не допускать, чтобы их дети попали под влияние улицы и религиозно-экстремистских организаций, а также то, что законом не допускается религиозное обучение несовершеннолетних и посещение ими мечетей.

В выступлениях секретаря СГМ "Оби-хаёт" Кодирхона Низамбаева и других участников собрания говорилось об организации полезного досуга молодежи, предотвращении купания в неприспособленных местах, в частности, Северо-Ферганском канале, где погибло немало детей.

"Вместо того, чтобы купаться в канале, можно пойти в расположенный как раз на территории махалли "Оби-хает" бассейн "Дельфин" и аквапарк, где созданы все условия для отдыха. Есть еще озеро Ирвадансай, где имеется оборудованный пляж и действует спасательная служба. До озера можно доехать минут за 15", – сказал К. Низамбаев.

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