В Бишкеке обсуждены вопросы развития сотрудничества центральноазиатских стран и Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля в столице Кыргызстана прошло 5-е Совещание министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония", в котором принимает участие делегация узбекского внешнеполитического ведомства во главе с министром Абдулазизом Камиловым.

На пленарном заседании главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии подвели итоги совместной работы в рамках Диалога, который в текущем году отмечает 10-летний юбилей, обсудили перспективные направления развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, уделив особое внимание реализации конкретных инвестиционных проектов в различных областях, в том числе, в сфере АПК.

В тот же день делегация МИД Узбекистана провела встречи с главами ведомств иностранных дел Японии Фумио Кисидой и Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым. Встречи были посвящены обсуждению состояния и перспектив развития сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в контексте взаимодействия в рамках Диалога "Центральная Азия + Япония".

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