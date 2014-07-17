В Наманганской области делают ставку на молодые кадры

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник на внеочередной сессии Туракурганского районного Совета народных депутатов на должность главы районы был утвержден 42-летний Носиржон Каимов, сообщает информационная служба областного хокимията.

Депутаты утвердили принятое хокимом области Баходиром Юсуповым решение об освобождении Жомола Низамова от обязанностей хокима района, который пребывал в этой должности с сентября 2013 года, и другое решение – о назначении Н. Каимова.

В своем докладе хоким области Баходир Юсупов отметил не только успехи и достижения в социально-экономическом развитии района, но и обратил внимание народных избранников и всего актива района на ряд важных задач, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, задействовать имеющиеся резервы и возможности.

Свои мнения по затронутым вопросам высказали депутаты райсовета – председатель СГК Бураматут А. Мехмонов, директор школы № 13 Г. Абдуллаева, руководитель фермерского хозяйства "Хадича-ая" Х. Мирзаева, а также новоназначенный хоким района Носиржон Каимов.

Отметим, что Н. Каимов родился в 1972 году в городе Намангане, по национальности узбек, образование высшее, специальность – ученый-агроном, в 1993 году окончил Андижанский сельскохозяйственный институт, член Либерально-демократической партии Узбекистана.

Долгое время он работал в системе областного управления сельского и водного хозяйства, а с 2013 года – первым заместителем хокима Туракурганского района, исполняющим обязанности хокима. Теперь молодой руководитель избавился от приставки "и. о." и стал полноправным главой района.

УЗИНФОРМ