USAID предоставило узбекскому Минздраву оборудование для ускоренной диагностики туберкулеза

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. В среду, 16 июля, первый заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан доктор Асилбек Худаяров, временный поверенный в делах посольства США в Узбекистане Филипп Казнет и глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Узбекистане доктор Асмус Хаммерих передали Министерству здравоохранения Узбекистана 4 аппарата ускоренной диагностики туберкулеза и определения устойчивости к рифампицину (Xpert MTB/RIF).

Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства США в Республике.

Церемония передачи состоялась в Республиканском специализированном научно-практическом центре фтизиатрии и пульмонологии. В церемонии приняли участие представители министерства иностранных дел, здравоохранения, и другие официальные лица.

Как отмечается в сообщении, 4 аппарата ускоренной диагностики Xpert MTB/RIF на сумму 271 тысяча долларов США были закуплены благодаря финансированию Агентства США по международному развитию (USAID). Такой аппарат может одновременно определять туберкулез и лекарственную устойчивость к рифампицину менее чем за 2 часа, что дает возможность пациентам начать надлежащее лечение в тот же день. Своевременная диагностика туберкулеза повышает возможность медицинских учреждений предоставить правильное лечение и остановить распространение болезни. В настоящее время в Узбекистане используются 17 Xpert MTB/RIF аппаратов.

"Борьба с туберкулезом – одна из важнейших задач для правительства США", - подчеркнул временный поверенный в делах посольства США Филип Казнет. - "Мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством Узбекистана над улучшением диагностики и лечением туберкулеза, а также над уменьшением стигмы, связанной с этим заболеванием, поддающимся излечению".

USAID поддерживает усилия правительства Узбекистана по решению проблем туберкулеза. Сотрудничество между правительством Узбекистана и USAID в борьбе с туберкулезом способствовало снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза за последние десять лет.

С 1992 года USAID предоставил Республике Узбекистан помощи и технического содействия на сумму более 356 миллионов долларов США.

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