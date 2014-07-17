Визит делегации КНР в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля в Ташкенте прошло 3-е заседание Узбекско-китайского подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация КНР во главе с помощником Министра коммерции Чжаном Сянчэнем. Узбекская сторона была представлена сотрудниками Министерства экономических связей, инвестиций и торговли во главе с руководителем ведомства Эльером Ганиевым.

На повестку дня заседания были вынесены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы увеличения объемов взаимной торговли в соответствии с Межправительственным соглашением о долгосрочной торговле стратегическими товарами, перспективы расширения инвестиционного сотрудничества в несырьевых и высокотехнологичных отраслях, а также взаимодействия в финансово-технической сфере, соообщает МВЭСИТ Узбекистана. Кроме того, стороны выразили взаимное стемление к дальнейшему наращиванию объемов двустороннего партнерства.

По результатам мероприятия подписаны итоговый Протокол заседания Подкомитета и Обменные ноты по привлечению технического содействия Правительства КНР для реализации проекта в сфере образования Республики Узбекистан.

В ходе пребывания китайская делегация также посетила филиал СИЗ "Джизак" в Сырдарьинской области, где ознакомилась с деятельностью современных производственных предприятий, созданных при участии компаний КНР.

УЗИНФОРМ