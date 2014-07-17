Делегация Японии посетила МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с делегацией Японии во главе с председателем Японо-узбекского комитета Совета по международному обмену, президентом Японской организации по внешнему техническому содействию в области медицины, председателем фонда "Мацумото" Кенъичи Мацумото, прибывшей в Ташкент для обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества.

В состав делегации входят руководители ведущих японских предприятий-производителей современного медицинского оборудования и фармацевтической продукции, а также компаний в химической отрасли, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, транспорта, логистики, туризма, страхования и другие.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения двусторонних отношений в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарных сферах, уделив особое внимание вопросам реализации совместных проектов в области здравоохранения, в том числе, по организации производств современного медицинского оборудования и высокоэффективных фармацевтических препаратов, подготовке специалистов на базе ведущих медицинских учреждений и центров Японии.

Также на встрече были рассмотрены предложения по развитию сотрудничества в сфере туризма, включая привлечение японских компаний к участию в проектах строительства гостиничных комплексов в крупных туристических центрах Республики.

Как сообщает МВЭСИТ Узбекистана, визит делегации Японии в Узбекистан проводится в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Узбекско-японского форума сотрудничества, организованного при содействии фонда "Мацумото" 3 марта текущего года в городе Токио.

В ходе пребывания японской делегации в Узбекистане также запланированы встречи в министерствах иностранных дел, экономики, здравоохранения, труда и социальной защиты населения и других ведомствах Республики Узбекистан. 18 июля состоится совместный "круглый стол" по перспективным направлениям практического сотрудничества между двумя странами. Делегация Японии также посетит города Самарканд и Шахрисабз.

УЗИНФОРМ