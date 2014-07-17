Равшан Ирматов вернулся из Бразилии

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. 16 июля узбекский рефери Равшан Ирматов и его ассистент Абдухамидулло Расулов возвратились в Узбекистан из Бразилии, где они работали на чемпионате мира по футболу. В международном аэропорту Ташкента их встретили руководства Федерации футбола Узбекистана и журналисты, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В ходе чемпионата мира-2014 в Бразилии бригада Равшана Ирматова рассудила 4 поединка: Швейцария-Эквадор (1-й тур), США-Германия (3-й тур), Мексика-Хорватия (3-й тур) и Голландия-Коста-Рика (четвертьфинал).

Таким образом, считая 5 матчей, на которых Ирматов работал на предыдущем мундиале, узбекский рефери установил рекорд среди судей по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира — их в послужном списке арбитра ФИФА стало 9.

Напомним, что после предыдущего чемпионата мира в ЮАР Р.Ирматов неоднократно приглашался в качестве судьи на престижные международные соревнования.

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