В Бухаре состоялся пленум областного Кенгаша СДП "Адолат"19.07.2014 11:16
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 17 июля в Бухаре состоялся 12-й пленум Бухарского областного Кенгаша СДП "Адолат", целью которого выступило обсуждение роли и участия партийных организаций в исполнении Государственной программы "Год здорового ребенка" и мер по подготовке к празднованию 23-летней годовщины независимости Республики Узбекистан.
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, председатели и сотрудники областного, районных и городских Кенгашей партии, депутаты местных Кенгашей народных депутатов, представители РО НИМФОГО и СМИ.
Открыл и вел мероприятие председатель областного Кенгаша СДП "Адолат".
В повестку дня Пленума были включены следующие вопросы:
1. Меры активизации деятельности партийных организаций областного Кенгаша СДП "Адолат" по реализации государственной программы "Год здорового ребенка".
2. Подготовке к празднованию 23-летней годовщины независимости Республики Узбекистан исходя из Постановления Президента от 1 июля 2014 года.
3. Приоритетные задачи областного, районных и городских Кенгашей СДП "Адолат" в организации предвыборной кампании и выборов в представительные органы государственной власти.
В ходе мероприятия выступили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, которые разъяснили актуальность повышения активности деятельности СДП "Адолат". Также отмечалось необходимость усиления деятельности партийных организаций в реализации государственной программы "Год здорового ребенка". Вместе с этим, председатель областного Кенгаша партии отметил направления партийных организаций СДП "Адолат" по подготовке к празднованию 23-летней годовщины независимости Республики.
Также в ходе мероприятия разъяснены основные задачи областного, районных и городских Кенгашей партии в организации предвыборной кампании и проведении выборов.
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