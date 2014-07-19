"Развитие семейного бизнеса"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 17-18 июля в здании Бухарского областного отделения Ассоциации "Тадбиркор аёл" состоялся двухдневный семинар в рамках проекта "Обучение женщин предпринимательству и развитие у них навыков эффективного управления предприятием". Мероприятие было организовано Бухарским областным отделением Ассоциации "Тадбиркор аёл".

В мероприятии приняли участие представители областного отделения Ассоциации "Тадбиркор аёл", областного Комитета женщин, женщины-предприниматели, выпускницы профессиональных колледжей, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и представители СМИ.

В ходе мероприятия докладчики разъяснили участникам законодательные акты Узбекистана в сфере частного предпринимательства, в частности, семейного бизнеса. А также была предоставлена информация о льготных банковских кредитах для ведения частного предпринимательства.

Вместе с этим, в ходе семинара участникам были разъяснены понятие бизнеса, концепции бизнеса, а также основы маркетинга, составления бизнес-плана, изучения рынка.

В рамках семинара участники работали в группах по составлению своих концепций бизнеса, бизнес-плана. По итогам работы каждой группы состоялась презентация.

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