В целях усиления роли ННО в развитии гражданского общества

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. 18 июля в Бухаре состоялся семинар-тренинг на тему "Актуальные вопросы подготовки проектных заявок, целевого использования грантовых средств и осуществления социального партнерства на местах", организованный управлением юстиции по Бухарской области совместно с Бухарским РО НИМФОГО и ресурсным центром НАННОУз.

Цель мероприятия – усиление роли и места ННО, СМИ и других институтов гражданского общества в реализации программ социально-экономического развития, укрепление социального партнерства органов государственной власти и управления с институтами гражданского общества.

В мероприятии приняли участие представители управления юстиции по Бухарской области, Бухарского РО НИМФОГО, ресурсного центра НАННОУз, центра социальной защиты семьи "Ойдин нур", подразделений общества "Красного полумесяца", ОДМ "Камолот", ассоциации "Хунарманд", Комитета женщин, духовно-просветительских центров, областного Кенгаша СДП "Адолат".

В ходе мероприятия докладчики разъяснили участникам нормативно-правовые акты Узбекистана в области деятельности институтов гражданского общества. В частности, были разъяснены нововведенные упрощения при организации ННО. Также вниманию участников были представлены итоги мониторинга участия ННО Бухарской области в выполнении актуальных социально-экономических, гуманитарных задач в регионе. Кроме этого, была предоставлена сравнительная информация об участия ННО Бухарской области в грантовых конкурсах Общественного фонда.

Вместе с этим, в ходе семинара представителям институтов гражданского общества был разъяснен порядок подачи заявок на участие в грантовых конкурсах Общественного фонда при Олий Мажлисе Узбекистана.

Также в рамках мероприятия победителям грантового 28-го конкурса Общественного фонда, в частности, представителям центра социальной защиты семьи "Ойдин нур" и Жандарского районного отделения "Красного полумесяца" были вручены сертификаты на получение финансовых средств на общую сумму в размере 28 млн. сумов (по 14 млн. сумов) для реализации проекта на тему "Здоровое поколение с великим будущим".

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