"Организационно-правовые основы участия на выборах уполномоченного представителя и наблюдателя политических партий"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 19 июля в Бухаре состоялся семинар-тренинг, организованный Бухарским РО НИМФОГО совместно с областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш".

Мероприятие было нацелено на обсуждение вопросов должной подготовки к выборам работников политических партий, участвующих в выборах в качестве наблюдателя и уполномоченного политической партии, выработку рекомендаций и предложений.

В мероприятии приняли участие сотрудники и председатели, заместители председателей областного, районных и городских Кенгашей ДП "Миллий тикланиш", представители РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия докладчики разъяснили суть и значение институтов уполномоченного представителя и наблюдателя, исходя из соответствующих законов Республики Узбекистан. Кроме этого, были разъяснены нормативные акты Республики в сфере избирательного процесса.

Также участникам семинара предоставили некоторые аналитические данные за последние 5 лет по исполнению законодательных норм в области деятельности уполномоченного представителя политической партии.

Вместе с этим, в ходе семинара была предоставлена сравнительная информация с зарубежным опытом института уполномоченного представителя политической партии. Также была подчеркнута актуальность института уполномоченного представителя политической партии в предотвращении фальсификации результатов голосования.

В заключение мероприятия участники провели работу в группах по выработке предложений и рекомендаций по усовершенствованию института уполномоченного представителя и наблюдателя политической партии. По итогам работы каждой группы состоялась презентация.

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