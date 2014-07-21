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В Бухарской области активно ведется подготовка к парламентским выборам
21.07.2014 20:02

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня подавляющее большинство жителей Бухарской области осведомлено о намечаемых выборах в декабре 2014 и марте 2015 года. Активисты махаллей, работники государственных предприятий, учреждений и организаций, предприниматели и молодежь больше интересуются президентскими выборами 2015 года.

Что касается подготовки к выборам в Бухарской области, следует отметить, что в настоящее время со стороны областных Кенгашей политических партий осуществляется подготовка к парламентским выборам, предстоящим в декабре 2014 года. В частности, областные, районные и городские Кенгаши политических партий создают резервы кандидатов в депутаты, ведут работу по выдвижению кандидатур в депутаты уважаемых народом лиц, а также проводят мероприятия по подготовке кандидатов в депутаты.

Примечательно, что в ходе намечаемых парламентских выборов председатели Кенгашей фермеров будут избраны в депутаты, в связи с чем все партии заинтересованы в привлечении их к своим партийным организациям.

По результатам предыдущих парламентских выборов из Бухарской области в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана было избрано 9 депутатов, которые регулярно проводят встречи и рабочие совещания с участием своих избирателей, предоставляют отчеты электорату. В частности, от партии УзЛиДеП избраны депутаты Ш. Амонов, Н. Алимова, И.Насриева, от партии НДПУз – К. Очилов, от СДП "Адолат" - З. Ботирова, К. Жураев, от ДП "Миллий тикланиш" - М. Ражабова и Ш. Болтаев, а также от Экодвижения – Ф. Холбоев.

В настоящее время областные Кенгаши политических партий проводят отбор и подготовку наблюдателей и уполномоченных представителей из членов первичных партийных организаций.

По установке Центральных Кенгашей политических партий территориальные Кенгаши политических партий в области при выборе и выдвижении кандидатов в депутаты обращают большее внимание на юристов, экономистов, врачей, преподавателей, фермеров и предпринимателей. Кроме этого, некоторые чиновники (прокуроры, руководители райОНО, горОНО, банкиры, сотрудники хокимиятов и другие) инициативно предлагают региональным Кенгашам политических партий выдвигать их кандидатуры в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Областной Кенгаш УзЛиДеП сформировал значительную часть резерва кандидатов в депутаты из должностных лиц банковских учреждений, заместителей хокимов, судебных органов, крупных предприятий, хорошо осведомленных о работе политических партий. Областные Кенгаши ДП "Миллий тикланиш" и СДП "Адолат" также сформировали большую часть резерва кандидатов в депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса из должностных лиц налоговых служб, банков, хокимиятов и других.

В свою очередь, областной Кенгаш НДПУз организовал резерв кандидатов в депутаты нижней палаты Олий Мажлиса из должностных лиц крупных предприятий нефтегазовой промышленности.

В отношении внутрипартийной работы следует отметить, что областные Кенгаши политических партий в преддверии выборов пытаются подготовить в первую очередь сотрудников аппарата областного Кенгаша и работают над вопросами выдвижения кандидатов в депутаты.

Сегодня областные Кенгаши политических партий проводят ряд мероприятий в рамках подготовки к выборам, а также активно ведется агитационная деятельность. Политические партии области и кандидаты в депутаты активно работают с населением и организовывают встречи с избирателями, знакомят со своими проектами и задачами.

Местное население выражает доверие выдвигаемым кандидатурам и надеется на то, что они будут способствовать в решении важных социально-экономических проблем области.

УЗИНФОРМ

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