



Состоялась очередная встреча рабочих групп по делимитации узбекско-кыргызской границы



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. С 14 по 19 июля в Джалал-Абаде (Кыргызстан) была проведена очередная встреча рабочих групп Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы. Нынешняя встреча была посвящена обмену мнениями по практическим аспектам утвержденной сторонами повестки дня мероприятия, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи