В Узбекистане выявили самого активного молодого авиатора

ТАШКЕНТ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля в Ташкенте прошел финал конкурса "Самый активный молодой авиатор", организованного Центральным Советом профсоюзов авиаработников Узбекистана, Национальной авиакомпанией "Узбекистон хаво йуллари" совместно с центром "Узгидромет" при Кабинете Министров Республики с целью содействия гармоничному развитию молодежи, формирования чувства уважения и гордости к выбранной профессии, создания новых рабочих мест путем внедрения инновационных идей, проектов и технологий, повышения правовой грамотности молодого поколения.

В заключительных состязаниях приняли участие молодые специалисты центра "Узаэронавигация", авиакомпании "САР", ГУП "Кетринг", аэропортов "Ташкент", "Самарканд", "Карши", "Термез" и "Бухара", победившие в отборочных турах. В финале конкурсанты подробно осветили свою трудовую деятельность, используя красочно оформленные стенды, слайд-шоу и собственноручно снятые видеоролики, а также отвечали на вопросы членов жюри.

По итогам конкурса почетного звания "Самый активный молодой авиатор" удостоен диспетчер ЦУАН Дониер Жумаев. Второе место досталось специалисту Службы организации международных перевозок столичного аэропорта Бобирмирзо Мирзажонову, третье место занял лидер ОДМ "Камолот" аэропорта "Термез" Фарход Норгулов. Все победители были награждены ценными подарками ЦК профсоюза авиаработников Узбекистана, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании.

Теперь финалисты примут участие в республиканском конкурсе Совета федерации.

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