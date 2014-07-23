Как бороться с диабетом?

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Пути борьбы с распространенным недугом были обсуждены на днях на "круглом столе" в Намангане по проблемам сахарного диабета, в котором приняли участие ведущие специалисты-эндокринологи Узбекистана.

На "круглом столе" отмечалось, что в Наманганском областном эндокринологическом диспансере накоплен большой опыт по наблюдению и лечению хронических диабетиков. Например, успешно работает кабинет "диабетической стопы", где можно на ранней стадии обнаружить сосудистые осложнения диабета, предотвратить гангрену и ампутацию ног.

"С 2006 года у нас не отмечено ни одного случая гибели детей от диабета. В области насчитывается 130 детей-диабетиков, за которыми мы наблюдаем с самого начала заболевания. На учете состоит примерно 4,6 тысяч больных диабетом на разных стадиях", – отмечает врач-эндокринолог Уткир Икрамов.

На "круглом столе" был также озвучен и ряд предложений по улучшению ситуации, в частности, раннему обнаружению сахарного диабета, улучшению материально-технической базы, специалисты подробно проанализировали ситуацию в этой сфере.

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