Русскоязычных узбекистанцев приглашают на конкурс

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Тульский государственный педагогический университет им. Льва Толстого (Россия) предлагает гражданам иностранных государств, в том числе Узбекистана, поучаствовать в конкурсе эссе "Русский язык и обучение в России. Что это значит для моей карьеры?".

Сообщение об этом распространило представительство Россотрудничества в Узбекистане.

Как отмечается, принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее не публиковавшиеся работы на русском языке объемом от 4 000 до 7 000 печатных знаков с пробелами. Профессиональная принадлежность конкурсантов значения не имеет.

Конкурс проводится в период с 1 июля по 30 сентября.

Победители и призеры конкурса определяются решением оргкомитета конкурса на основании рекомендаций жюри конкурса, представленных по итогам экспертизы конкурсных работ не позднее 15 октября.

Работы победителей и призеров вместе со списком всех участвовавших в конкурсе работ будут опубликованы отдельным сборником.

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