Обсуждены новые методы преподавания

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 21 июля в Бухаре состоялся семинар на тему "Организация дискуссионных площадок по вопросам развития образования для взрослых, овладение преподавателями образовательных учреждений формального и неформального секторов образования современными подходами в обучении", организованный Ассоциацией гармоничного развития взрослых и молодежи Узбекистана.

Цель мероприятия – повышение навыков преподавателей образовательных учреждений по использованию современных методов обучения.

В нем приняли участие представители Ассоциации гармоничного развития взрослых и молодежи Узбекистана, преподаватели вузов Бухары, ННО "Тадбиркор аёл", "Мехр-шафкат", "Ойдин нур", сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия участникам была предоставлена информация о деятельности Ассоциации гармоничного развития взрослых и молодежи Узбекистана. В частности, были освещены цели и задачи Ассоциации по развитию неформального образования взрослого населения.

Также были обсуждены вопросы образования взрослых в современном мире, критерии взрослого обучающегося, особенности обучения взрослых и необходимость их учета при организации образовательного процесса. В частности, отмечалось, что образование взрослых в Узбекистане обеспечивает рост и развитие экономического, профессионального потенциала, повышение социально-политической активности населения.

Вместе с этим, были разъяснены основные цели преподавателя в современном обучении, современные методы и технологии обучения взрослых, а также практика использования актуальных методов обучения в образовательных учреждениях Бухарской области.

После выступлений докладчиков участники провели работу в группах, по итогам которой были представлены презентации каждой группы.

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