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"Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства"
23.07.2014 14:03

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 22 июля в Бухаре состоялся семинар-тренинг, организованный Бухарским РО НИМФОГО совместно с областным управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Мероприятие было нацелено на обсуждение актуальных вопросов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, повышения их правовой информированности по ведению бизнеса, укрепления механизмов комплексного обеспечения их прав и интересов.

В семинаре участвовали представители Бухарского РО НИМФОГО, областного управления Торгово-промышленной палаты, областного управления юстиции, областного УВД, областного объединения профсоюзных организаций, областного Кенгаша O`zLiDeP, СМИ и другие.

По первому вопросу повестки дня с докладом на тему: "Место и роль ТПП Узбекистана в защите прав и интересов предпринимателей" выступил начальник юридического отдела областного управления ТПП. Докладчик проинформировал участников семинара о деятельности ТПП Бухарской области.

Далее на тему "Правовые гарантии предпринимательской деятельности" выступил начальник отдела по защите прав предпринимателей управления юстиции Бухарской области, который рассказал о деятельности управления юстиции по защите прав предпринимателей.

После этого участники семинара, как это было предусмотрено программой мероприятия, разделились на 3 группы.

1-я группа работала на тему "Участие институтов гражданского общества в защите прав и законных интересов предпринимателей". 2-я группа - "Основные факторы препятствующие ведению предпринимательской деятельности". 3-я группа - "Нарушения законодательства допускаемые контролирующими и ревизионными органами при проверке ими деятельности субъектов предпринимательства".

По итогам работы 1-й  группы выступил начальник юридического отдела областного управления ТПП, который представил участникам механизмы участия институтов гражданского общества в защите прав предпринимателей. В частности, он сказал, что одним действенных механизмов участия ННО заключается в том, что при проверке деятельности субъектов предпринимательства необходимо, чтобы ННО, осуществляющая свою деятельность в этой сфере, также принимала участие. Или же ННО, занимающиеся защитой прав и законных интересов субъектов предпринимательства, могли посредством партнерства с политическими партиями добиваться рассмотрения исполнения законов, регламентирующих сферу предпринимательства, на сессиях областного Кенгаша народных депутатов. Также первая группа отметила и то, что в настоящее время в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" в его новой редакции сходам граждан предоставлены полномочия по ведению семейного предпринимательства. В этом смысле махалля также является важным институтом, обеспечивающим защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Мнение второй группы заключалось в том, что субъекты предпринимательства сами в полной мере еще не знают законодательство в сфере предпринимательства. Серьезным препятствием является и то, что все еще имеются случаи бюрократизма при решении вопросов ведения бизнеса.

От имени третьей группы выступил руководитель частной фирмы Бухары "Лазизбек-Нигора", который сказал о том, что необходимо упорядочить краткосрочные проверки, проводимые со стороны налоговых органов (установить регламент проверки, например, с 9-00 до 18-00), сократить объем мониторинга, реализуемого контролирующими органами.

В ходе семинара были выдвинуты предложения, в числе которых - расширение участия институтов гражданского общества в деле защиты прав и законных интересов предпринимательства, объединение усилий институтов гражданского общества, осуществляющих свою деятельность в сфере защиты прав и законных интересов предпринимательства, пересмотр сроков устранения ошибок и упущений, выявленных в ходе проверок субъектов предпринимательства налоговыми органами.

УЗИНФОРМ

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