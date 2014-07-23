Подведены итоги социально-экономического развития Республики Узбекистан за первое полугодие 2014 года

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Министерство экономики Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом по статистике обнародовали информацию об основных итогах социально-экономического развития страны в январе-июне текущего года.

Как говорится в сообщении, основным курсом развития страны в отчетный период была выбрана реализация важнейших задач и приоритетов экономической программы на 2014 год, определенных Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым на заседании правительства страны 17 января текущего года, а также продолжение осуществления среднесрочных программ развития отраслей и сфер экономики, благодаря чему в первом полугодии этого года было обеспечено сохранение позитивной динамики основных макроэкономических параметров и создание прочной основы для дальнейшего сбалансированного развития отраслей и сфер экономики.

I. Продолжение принятой стратегии, обеспечивающей стабильно высокие темпы роста экономики, мобилизацию для этого имеющихся резервов и возможностей

Несмотря на усиливающиеся риски и противоречия в развитии мировой экономики, последовательная и целенаправленная реализация в стране принятой стратегии экономического роста и мобилизация в этих целях имеющихся резервов и возможностей обеспечили в течение первого полугодия текущего года рост валового внутреннего продукта на 8,1 процента. При этом устойчивость экономического роста сопровождалась укреплением макроэкономической стабильности, характеризующейся низким уровнем инфляции, профицитом Государственного бюджета в размере 0,1 процента к ВВП и положительным сальдо внешнеторгового оборота в размере 482,1 миллиона долларов.

Реализация дополнительных мер по стимулированию внутреннего спроса и расширению выпуска конкурентоспособной продукции, диверсификации отраслей экономики и повышению их финансовой устойчивости способствовала росту объемов производства промышленной продукции на 8,1 процента, потребительских товаров – на 10,8 процента, продукции сельского хозяйства – на 6,9 процента, розничного товарооборота – на 13,7 процента и услуг – на 14,2 процента.

Активная инвестиционная политика, направленная на ускорение ввода в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей, углубление процессов модернизации, технического и технологического обновления отраслей и сфер экономики, а также стимулирование частных инвестиций и расширение объемов привлечения прямых иностранных инвестиций, обеспечила рост объемов освоенных инвестиций на 10,8 процента и строительных работ – на 17,4 процента.

Меры по увеличению ресурсной базы банковской системы и усилению инвестиционной активности банков отразились на росте совокупного капитала коммерческих банков на 24,6 процента, совокупных активов банков – на 28,8 процента и привлеченных депозитов клиентов в банках – на 30,4 процента. В результате уровень достаточности капитала банковской системы страны достиг 24,2 процента, что в 3 раза выше международных стандартов.

Основные показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан за первое полугодие 2014 года (в процентах к аналогичному периоду 2013 года)

Показатель Темп роста Валовой внутренний продукт 108,1 Промышленная продукция 108,1 Потребительские товары 110,8 Продукция сельского хозяйства 106,9 Инвестиции в основной капитал 110,8 Строительные работы 117,4 Розничный товарооборот 113,7 Платные услуги 109,7 Услуги, всего 114,2

В целях дальнейшего повышения финансовой устойчивости отраслей экономики с начала текущего года разработаны и начата реализация целевых "дорожных карт" по улучшению финансово-экономического состояния 144 низкорентабельных и убыточных предприятий, а также ликвидации 10 бесперспективных предприятий с последующей их реализацией новым собственникам с условием создания на их базе новых производственных мощностей.

Для осуществления мероприятий в рамках утвержденных "дорожных карт" в течение первого полугодия текущего года привлечены инвестиции на сумму свыше 290 миллиардов сумов, в результате чего выведены из убыточности 109 предприятий (76 процентов из общего количества), на которых получена прибыль в размере 50,4 миллиарда сумов и воссоздано порядка 2 тысяч рабочих мест. В целом, на реструктуризируемых предприятиях с начала текущего года произведено продукции и оказано услуг на общую сумму 3,1 триллиона сумов, в том числе реализовано на экспорт продукции на сумму около 118 миллионов долларов.

Наряду с реализацией "дорожных карт" была продолжена работа по реструктуризации и финансовому оздоровлению экономически несостоятельных предприятий и передаче их новым собственникам. На восстановление производственной деятельности предприятий, включенных в соответствующие программы, в течение первого полугодия текущего года направлено инвестиций в размере 1,1 триллиона сумов, в том числе 527,6 миллиарда сумов за счет кредитов коммерческих банков. В результате на данных предприятиях с начала текущего года произведено продукции на сумму свыше 1,4 триллиона сумов, осуществлены экспортные поставки продукции в размере 92,8 миллиона долларов, создано около 17,3 тысячи новых рабочих мест.

В целях дальнейшего повышения конкурентоспособности отраслей промышленности на крупных промышленных предприятиях осуществлена замена 1,3 тысячи единиц морально и физически изношенного оборудования на сумму, эквивалентную 94 миллионам долларов, а также осуществлены мероприятия по рационализации технологических процессов и норм расхода сырья и материалов, устранению потерь и непроизводительных затрат. Принятые меры обеспечили сокращение себестоимости производимой продукции на крупных промышленных предприятиях в среднем на 8,9 процента, рост производительности труда в промышленности на 6,3 процента, а также снижение энергоемкости ВВП на 13 процентов.

Реализация программ модернизации, технического и технологического обновления производств, а также мер по повышению финансовой устойчивости промышленных предприятий способствовала дальнейшему углублению процессов структурных преобразований и диверсификации отраслей промышленности.

В частности, в течение первого полугодия текущего года обеспечено динамичное развитие таких структурообразующих отраслей промышленности, как машиностроение и металлообработка (темп роста 117,1 процента), промышленность строительных материалов (113,1 процента), легкая (112,7 процента, в том числе хлопчатобумажная – 122,1 процента, трикотажная – 122,3 процента, швейная – 113,6 процента), медицинская (112,8 процента), черная металлургия (110,3 процента), пищевая (107 процентов) промышленность. Доля этих отраслей в общей структуре промышленного производства выросла с 53,8 процента в первом полугодии 2013 года до 58,9 процента.

В рамках реализации мер по стимулированию производства потребительских товаров с начала текущего года на приобретение технологического оборудования и пополнение оборотного капитала предприятиям-производителям потребительских товаров выделены кредиты коммерческих банков в размере 1,7 триллиона сумов (119,2 процента к аналогичному периоду 2013 года). В результате объем производства потребительских товаров возрос на 10,8 процента, в том числе продовольственных – на 6,5 процента и непродовольственных – на 13,8 процента, а их доля в общем объеме промышленного производства увеличилась с 31,9 процента в первом полугодии 2013 года до 36,4 процента.

В целях дальнейшего расширения номенклатуры и объемов производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, в течение первого полугодия текущего года. в рамках реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов произведено продукции на сумму 1,2 триллиона сумов, освоено производство более 200 новых видов продукции, в том числе электродуховок, газовых и электрических плит, кондиционеров, электродвигателей и насосов, бытовых электроприборов, проволоки сварочной омедненной, антифризов для автомобилей, искусственного газона для спортивных полей, ковролана на резиновой основе, новых видов детских игрушек, спортивного инвентаря и других. В целом, расчетный эффект импортозамещения в результате производства локализованной продукции составил 504,7 миллиона долларов.

II. Ввод в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей в промышленности, совершенствование инвестиционного климата

Реализация активных мер по ускорению ввода в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей, углублению процессов модернизации, технического и технологического обновления производств, а также дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата способствовала достижению в первом полугодии текущего года высоких темпов роста освоенных инвестиций (110,8 процента), объем которых превысил 15 триллионов сумов, или 6,7 миллиарда долларов в эквиваленте.

При этом на реализацию важнейших инвестиционных проектов объем освоенных средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана возрос в 1,6 раза, кредитов коммерческих банков и других заемных средств – в 1,4 раза, прямых иностранных инвестиций – на 28,8 процента.

С начала текущего года завершена реализация 64 проектов общей стоимостью в размере 680 миллионов. долларов, включенных в Инвестиционную программу на 2014 год. В частности, осуществлен ввод в эксплуатацию производственных мощностей по таким проектам, как "Организация производства портландцемента и белого цемента в Джизакской области" мощностью 350 тысяч тонн белого цемента, "Производство гипсового порошка и гипсокартона" мощностью 20 тысяч тонн и 2 миллиона квадратных метров соответственно, "Организация производства керамической плитки на ИП ООО "Ehsan Maybod Manufacturing Group" в Ташкентской области" мощностью 2,1 миллиона квадратных метров, "Расширение существующего производства по обогащению фосфоритного сырья с увеличением производства до 716 тысяч тонн", "Организация производства технического кремния на территории СИЗ "Ангрен" мощностью 5 тысяч тонн, "Строительство и организация нового современного сахарного завода в Ташкентской области" мощностью 1 тысяча тонн в сутки, "Организация производства легковых автомобилей модели "Дамас" на базе ООО "Хорезмское автомобильное производственное объединение" (I этап)" мощностью 40 тысяч автомобилей в год, "Организация прядильного производства на базе ООО "Мангит" в Республике Каракалпакстан мощностью 5 тысяч тонн в год и другим.

Кроме того, в рамках территориальных программ развития промышленного потенциала регионов в течение первого полугодия текущего года реализовано 2696 проектов, в том числе введен в эксплуатацию 1651 новый производственный объект. На реализацию данных проектов коммерческими банками предоставлены кредиты в объеме 555,3 миллиарда сумов, инвестировано 730 миллиардов сумов собственных средств инициаторов проектов и освоено 20,5 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций.

В целях дальнейшего развития и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры с начала текущего года выполнены работы по строительству и реконструкции 213,6 километра автомобильных дорог, реабилитировано 88 километров железнодорожных путей, изготовлено 272 грузовых и 13 пассажирских вагонов. По объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, освоено 425 миллиардов сумов капитальных вложений, в том числе 257 миллиардов сумов за счет средств Республиканского дорожного фонда и 73 миллиона долларов за счет иностранных займов под гарантию правительства Республики Узбекистан. На реализацию проектов по электрификации железнодорожных участков Мараканд-Карши и Карши-Термез освоено 20,3 миллиона долларов и 12,1 миллиона долларов соответственно.

III. Формирование деловой среды, всесторонняя поддержка и дальнейшее стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства

В течение первого полугодия текущего года продолжена работа по созданию максимально благоприятной деловой среды и инвестиционного климата в стране, совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, ликвидации излишних бюрократических и административных процедур для создания и осуществления предпринимательской деятельности.

В частности, приняты законодательные и нормативно-правовые акты, направленные на усиление защиты прав и интересов предпринимателей, ограничение количества проверок их финансово-хозяйственной деятельности, предоставление дополнительных налоговых льгот и преференций, либерализацию предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии с принятыми в апреле текущего года актами Президента Республики Узбекистан отменены 22 разрешительные процедуры, сокращены в 2,1 раза сроки оформления 21 разрешительной процедуры, а также в 4 раза размеры сборов при оформлении 11 лицензируемых видов деятельности и документов разрешительного характера, существенно упрощены процедуры оформления по 31 разрешительной процедуре за счет отмены излишних требований по предоставлению документов или согласованию с уполномоченными органами.

Организовано более 200 семинаров и "круглых столов" по разъяснению широкому слою населения сути и значения осуществляемых мер по созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды в стране.

В рамках осуществляемых мер по поэтапному внедрению электронной системы сдачи статистической, налоговой, финансовой и иной отчетности в настоящее время в электронном виде сдают налоговую отчетность 97 процентов субъектов предпринимательства, статистическую отчетность – 92 процента. Кроме того, в результате практического внедрения бесконтактных электронных форм взаимоотношений между государственными органами и субъектами предпринимательства в течение первого полугодия текущего года 187,2 тысячи грузовых таможенных деклараций (97,2 процента из общего числа) оформлены электронным способом, хозяйственными судами рассмотрено более 20,5 тысячи электронных исков и ходатайств с направлением участникам судебного разбирательства судебных актов в электронном виде.

В целях содействия в организации новых малых производств за истекший период года субъектам малого бизнеса реализовано 86 государственных активов на общую сумму 25,5 миллиарда сумов, передано в аренду 19,4 тысячи неиспользуемых объектов государственной собственности. Коммерческими банками выданы кредиты субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства в размере 4,8 триллиона сумов, в том числе микрокредитов на сумму 1 триллион сумов, с ростом в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, освоены кредитные линии международных финансовых институтов для поддержки развития малого предпринимательства в размере 79 миллионов долларов.

Активно внедряются рыночные механизмы реализации продукции субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Так, объем реализованной через биржевые торги собственной продукции субъектов малого предпринимательства возрос в течение первого полугодия текущего года в 1,9 раза. Объем государственных закупок у субъектов малого бизнеса составил 189,9 миллиарда сумов, или 97 процентов от общего объема государственных закупок, осуществляемых посредством электронных торгов. За счет внедрения электронных торгов по государственным закупкам достигнута экономия средств бюджета в размере 46,9 миллиарда сумов, или 19,3 процента бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.

Реализуемые меры по формированию деловой среды, всесторонней поддержке и дальнейшему стимулированию малого бизнеса и частного предпринимательства способствовали созданию в течение первого полугодия текущего года около 14,3 тысячи новых субъектов малого бизнеса (без учета фермерских и дехканских хозяйств). Наибольшее количество субъектов малого бизнеса создано в промышленности (26,4 процента от общего количества), сфере торговли и общепита (29,3 процента) и строительстве (12,4 процента).

В результате по итогам первого полугодия текущего года доля малого бизнеса в ВВП увеличилась до 43,9 процента (43,2 в первом полугодии 2013 года), в промышленности – до 28,4 процента (27 процентов), в сфере платных услуг – до 45,2 процента (40,9 процента), занятости – до 76,4 процента (75,8 процента).

IV. Формирование полноценной конкурентной среды, являющейся ключевым фактором технического и технологического обновления и модернизации производства, выхода на мировые рынки

Несмотря на нестабильную конъюнктуру на внешних рынках, реализуемые меры по стимулированию экспортного потенциала и поддержке предприятий-экспортеров, вовлечению в экспортную деятельность предприятий, ранее не экспортировавших свою продукцию, а также расширению номенклатуры экспортируемой отечественной продукции обеспечили рост объемов экспорта за I полугодие текущего года на 8 процентов.

В частности, увеличены физические объемы поставок на экспорт полиэтилена, кальцинированной соды, аммиачной селитры, молибдена, сплавов на медной основе, пряжи хлопчатобумажной и других товаров. Осуществлены экспортные поставки более 100 новых видов товаров на сумму 96,2 миллиона долларов, в том числе аммония хлористого, формалина, кормовых фосфатов аммония, аргона жидкого и газообразного, эмалированной посуды, штампосварных компонентов, топливных насосов и глушителей, мраморной крошки, электрических одеял, автомобильных сидений и других.

В рамках реализации Программы развития сферы услуг на 2012-2016 годы с начала текущего года на создание и развитие инфраструктуры в сфере услуг и сервиса направлено свыше 15 миллиардов сумов кредитных средств Микрокредитбанка. Принятые меры по развитию микро- и потребительского кредитования, совершенствованию платежной системы с использованием современных международных стандартов и технологий, а также развитию институтов финансовой инфраструктуры позволили увеличить объемы финансовых услуг на 34,5 процента.

В течение первого полугодия текущего года в рамках реализации Программы развития телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи на 2013-2020 годы осуществлено строительство более 600 километров оптико- волоконных сетей широкополосного доступа по современной технологии. Осуществляемые меры по поэтапному переходу на цифровое телевидение позволили довести уровень охвата населения цифровым телевидением до 45 процентов. В результате увеличения количества абонентов, пользующихся услугами мобильной связи и интернетом, развития и внедрения новых видов услуг на базе информационно-коммуникационных технологий, а также повышения уровня цифровизации АТС услуги связи и информатизации в отчетном периоде выросли на 25,4 процента, компьютерного программирования – 18,4 процента.

С начала года реализовано 2,8 тысячи новых проектов в сфере торговли и общественного питания и свыше 1,6 тысячи проектов бытового обслуживания, что способствовало росту услуг розничной торговли и общественного питания на 15,5 процента и бытовых услуг – на 19,2 процента.

В целом, в рамках принятых мер по ускоренному развитию сферы услуг и расширению доступа сельского населения к современным видам услуг за январь-июнь текущего года реализовано свыше 5,9 тысячи проектов сервисного обслуживания. В результате доля сферы услуг в ВВП выросла с 52,4 процента в первом полугодии 2013 года до 52,7 процента.

V. Техническое и технологическое обновление сельского хозяйства

В течение первого полугодия текущего года продолжена реализация мер по техническому и технологическому обновлению сельского хозяйства. В рамках реализации Государственной программы по мелиоративному улучшению и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы за счет средств Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель завершены работы по строительству и реконструкции 502,6 километра коллекторов, 60 скважин вертикального дренажа, 857 наблюдательных скважин и 44,4 километра закрытой горизонтальной дренажной сети, ремонтно-восстановительные работы на 6744 километрах межхозяйственной и внутрихозяйственной коллекторно-дренажной сети.

На основных и промежуточных посевных площадях посеяно овощей на 255,8 тысячи гектаров, картофеля - 81,5 тысячи гектаров и бахчи - 57,1 тысячи гектаров. На площади 2,4 тысячи гектаров созданы новые сады, на 5,6 тысячи гектаров – интенсивные сады, на 8,9 тысячи гектаров – виноградники. Проведена реконструкция садов на 4,1 тысячи гектаров и виноградников – на 6,1 тысячи гектаров, на площади 213,5 гектара создана 421 теплица.

В результате принятых мер выращен и собран рекордный объем зерна – свыше 8 миллионов тонн. Значительно увеличены объемы производства овощей – 2,4 миллиона тонн (110 процентов к аналогичному периоду 2013 года), картофеля – 1,2 миллиона тонн (111,3 процента), бахчевых – 150,7 тысячи тонн (111,1 процента), плодов – 782,4 тысячи тонн (110,1 процента) и винограда – 22,2 тысячи тонн (112 процентов).

Для обеспечения надежного хранения возрастающих объемов плодоовощной продукции и гарантийной поставки ее потребителям в рамках реализации мер по укреплению и развитию материально-технической базы хранения плодоовощной продукции за истекший период года создано 29 новых холодильных камер для хранения 13,5 тысячи тонн плодоовощной продукции.

С начала года осуществлена реализация 1430 проектов по развитию животноводства с общим поголовьем 37,4 тысячи голов крупного рогатого скота, 660 проектов по развитию птицеводства на 7,3 миллиона голов птиц, 677 проектов по разведению рыб на 1,7 тысячи гектаров искусственных и 5 тысячах гектаров естественных водоемов, а также 800 проектов по развитию пчеловодческих хозяйств. На реализацию данных проектов коммерческими банками выделено 131,4 миллиарда сумов на развитие животноводства, 155,3 миллиарда сумов для создания птицеводческих хозяйств и 12,9 миллиарда сумов на развитие рыбоводческих и пчеловодческих хозяйств.

В результате по итогам первого полугодия текущего года общее поголовье крупного рогатого скота выросло на 4,4 процента и составило более 10,7 миллиона голов, объемы производства мяса увеличились на 6,5 процента, молока – на 6,7 процента, яиц – на 11,2 процента.

VI. Развитие социальной сферы, формирование рабочих мест и трудовая занятость населения, строительство жилья и благоустройство населенных пунктов

В рамках реализации Программы по строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности за истекший период года освоено инвестиций на сумму 1,3 триллиона сумов. В новых сельских массивах застройки жилья сданы в эксплуатацию 4486 индивидуальных домов по типовым проектам, введено 417,3 километра сетей водоснабжения, 74,6 километра подводящих и внутриквартальных автомобильных дорог, 165,5 километра электрических сетей и 149 километров сетей газоснабжения.

Всего по Республике с начала текущего года введено 5,8 миллиона квадратных метров жилья (113,9 процента к аналогичному периоду 2013 года), в том числе 4,4 миллиона квадратных метров в сельской местности (115,9 процента). Построено 1,7 тысячи километра водопроводных сетей (в том числе 1,5 тысячи километров в сельской местности) и 289 километров газовых сетей (212,9 километра).

В течение первого полугодия текущего года завершен капитальный ремонт 93 общеобразовательных школ, реконструированы школы на 6,6 тысячи ученических мест преимущественно в сельской местности, построено 17 новых объектов детского спорта. На строительстве и реконструкции объектов образования, здравоохранения и спорта освоено порядка 490 миллиардов сумов средств Фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений (109,3 процента к аналогичному периоду 2013 года), около 200 миллиардов сумов средств Фонда развития детского спорта (113,2 процента) и других средств. Кроме того, для оснащения медицинских учреждений освоено льготных кредитов международных финансовых институтов под гарантию правительства на сумму 6,9 миллиона долларов. В целом, в рамках реализации Государственной программы "Год здорового ребенка" за истекший период года осуществлены мероприятия по обеспечению охраны материнства и детства, повышению качества образования, широкому вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом, на финансирование которых за счет всех источников направлено свыше 3,1 триллиона сумов.

В результате системной реализации Программы создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2014 год с начала текущего года создано 506,4 тысячи новых рабочих мест, из них 303,2 тысячи (59,9 процента) – в сельской местности. При этом особое внимание уделено обеспечению занятости населения в 32 трудоизбыточных районах, где было создано 74,7 тысячи новых рабочих мест.

Принятые меры по обеспечению устойчивости экономического роста, развитию предпринимательской деятельности и повышению экономической активности населения способствовали росту в первом полугодии текущего года заработной платы в целом по экономике на 18,2 процента и совокупных доходов населения – на 18,8 процента.

В целом, благодаря последовательной и целенаправленной реализации выработанных Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым важнейших задач и приоритетов экономической программы на 2014 год, несмотря на усугубляющиеся проблемы в глобальной экономике, в первом полугодии текущего года в Узбекистане обеспечено сохранение макроэкономической стабильности и повышение эффективности реализации принятой стратегии, обеспечивающей стабильно высокие темпы роста экономики.

Основными задачами по дальнейшему устойчивому экономическому развитию Республики Узбекистан в 2014 году являются углубление процессов и расширение масштабов реализации стратегии модернизации, диверсификации и повышения конкурентоспособности экономики, прежде всего за счет ускорения принятых программ модернизации, технического и технологического обновления ведущих отраслей экономики, постоянного совершенствования инвестиционного климата и деловой среды, повышения финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики и, самое главное, создания достойных условий для занятости населения страны.

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