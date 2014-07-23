Новый уполномоченный МИД ФРГ прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Уполномоченным внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия по Восточной Европе, Закавказью и Центральной Азии Кордом Майером-Клодтом, находящимся в Ташкенте с первым визитом после назначения на высокую должность.

Встреча была посвящена обсуждению текущего положения дел и приоритетных направлений развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях, график и повестка дня предстоящих узбекско-германских контактов на различных уровнях. Также были рассмотрены отдельные международные и региональные вопросы, сообщает МИД Узбекистана.

Стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в последовательном укреплении двусторонних связей как в межгосударственном формате, так и в рамках обменов между коммерческими структурами, организациями культуры, образовательными учреждениями, представителями гражданского общества двух стран.

До назначения на должность уполномоченного МИД ФРГ по Восточной Европе, Закавказью и Центральной Азии Корд Майер-Клодт занимал пост руководителя отдела прессы и связи с общественностью Посольства Германии в РФ.

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