Понедельник 28 июля объявлен выходным в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О праздновании Рамазан-хаита", в соответствии с которым понедельник, 28 июля, объявлен в стране выходным днем.

Документом предписывается в связи с тем, что решением Управления мусульман Узбекистана в текущем году первый день священного для всех мусульман Рамазан-хайита выпадает на понедельник, объявить 28 июля 2014 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник.

В данной связи также даны поручения республиканским фондам "Нуроний", "Махалла", общественному движению молодежи "Камолот" и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями узбекского народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан-хайита на местах.

Кроме того, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Рамазан-хайита.

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