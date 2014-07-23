Посол Сингапура посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулькифли бин Бахаруддин посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

Встреча была посвящена обсуждению перспектив дальнейшего расширения взаимовыгодных торговых и инвестиционных связей между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам реализации конкретных проектов сотрудничества с участием ведущих сингапурских компаний в Республике Узбекистан, в том числе в СИЭЗ "Навои" и СИЗ "Ангрен".

По данным МВЭСИТ Узбекистана, в 2013 году товарооборот между Узбекистаном и Сингапуром составил 47,6 млн. долларов, в том числе экспорт – 28,3 млн., импорт – 19,3 млн. Положительное сальдо – 9 млн. долларов.

В настоящее время на территории Республики Узбекистан действуют 32 предприятия с участием сингапурского капитала, в том числе 8 – со 100% иностранным капиталом. При Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан аккредитованы представительства 10 компаний Сингапура.

Напомним, что Зулкифли бин Бахаруддин был аккредитован в качестве главы сингапурской дипмиссии в Узбекистане в июне 2011 года. На этом посту он сменил Сим Чеок Лима.

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