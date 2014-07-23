



Стоматологов в Узбекистане будет готовить новый институт



ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 22 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "Об образовании Ташкентского государственного стоматологического института", в соответствии с которым на базе стоматологического факультета Ташкентской медицинской академии будет создан Ташкентский государственный стоматологический институт. Документом предписывается: В целях дальнейшего совершенствования подготовки высококвалифицированных медицинских кадров в сфере стоматологии на уровне международных требований и стандартов, укрепления и развития учебной и материально-технической базы, отвечающей современным требованиям организации учебного процесса, внедрения передовых информационно-коммуникационных и образовательных технологий, обеспечения тесной увязки теоретической подготовки будущих специалистов-стоматологов с овладением ими практическими навыками: 1. Принять предложение Министерства здравоохранения, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан: об образовании Ташкентского государственного стоматологического института на базе стоматологического факультета Ташкентской медицинской академии;

об образовании в регионах Республики филиалов Ташкентского государственного стоматологического института на базе стоматологических факультетов Андижанского, Бухарского и Самаркандского медицинских институтов, стоматологического факультета Нукусского филиала Ташкентского педиатрического института;

о создании при Ташкентском государственном стоматологическом институте научно-практического Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 2. Определить основными направлениями деятельности Ташкентского государственного стоматологического института: подготовку высококвалифицированных медицинских кадров и научных специалистов в области стоматологии, отвечающих современным требованиям и владеющих передовыми технологиями современной стоматологии;

осуществление научно-практических исследований и разработок в сфере стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и других направлениях, в том числе с использованием передовых достижений биотехнологий, клеточной и регенеративной медицины;

внедрение передовых методов диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, с оказанием в клиниках института и его филиалов высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи населению в области стоматологии;

внедрение в системе высшего медицинского образования республики передового зарубежного опыта по организации учебного процесса по стоматологии на основе современных образовательных технологий, использования информационного и мультимедийного оборудования;

организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских специалистов и преподавателей в области стоматологии. 3. Определить, что научно-практический Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии при Ташкентском государственном стоматологическом институте: является основным исследовательским подразделением института по проведению глубоких научных изысканий по разработке эффективных методов лечения заболеваний зубов и полости рта, внедрению передовых стоматологических технологий, в том числе таких, как остеопластика, применение биологических и искусственных материалов при восстановлении тканей и органов челюстно-лицевой области;

в соответствии с международными стандартами обеспечивает совершенствование научно-методологической базы диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, и на этой базе осуществляет разработку государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ, учебников и учебно-методических пособий в области стоматологии, а также переподготовку и повышение квалификации врачей-стоматологов. 4. Утвердить организационную структуру Ташкентского государственного стоматологического института с предельной численностью управленческого персонала 35 единиц согласно приложению №1. Предоставить право ректору Института по согласованию с Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством здравоохранения и Министерством финансов Республики Узбекистан вносить, при необходимости, изменения в организационную структуру института в пределах установленной численности управленческого персонала. 5. Определить, что абитуриенты, подавшие в 2014 году документы в Ташкентскую медицинскую академию и другие высшие медицинские образовательные учреждения республики по направлениям и специальностям стоматологии и успешно прошедшие тестирование, зачисляются на соответствующие направления и специальности Ташкентского государственного стоматологического института и его филиалов в соответствии с квотами приема, утвержденными постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 июня 2014 года №ПП–2193 «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2014/2015 учебном году». 6. Для решения организационных вопросов, связанных с созданием Ташкентского государственного стоматологического института, образовать специальную комиссию в составе согласно приложению №2. Специальной комиссии (Азимов Р.С.) совместно с Министерством здравоохранения, Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в месячный срок: осуществить комплекс мер по созданию и государственной регистрации Ташкентского государственного стоматологического института, разработку и утверждение уставных документов, а также решение других организационных вопросов для обеспечения полноценной деятельности института с начала учебного года;

обеспечить проведение в установленном порядке аттестации руководящих работников и профессорско-преподавательского состава упраздняемых стоматологических факультетов Ташкентской медицинской академии и других высших медицинских образовательных учреждений и укомплектование Ташкентского государственного стоматологического института и его филиалов высококвалифицированными инициативными кадрами, обладающими практическим опытом работы и активно использующих современные методы обучения и проведения научно-практических исследований в сфере стоматологии;

критически проанализировать и пересмотреть с учетом передового международного опыта организацию учебного процесса по стоматологии с обновлением учебных планов и программ на основе внедрения и широкого использования современных образовательных технологий, новейшего информационного и учебно-лабораторного оборудования. 7. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан: совместно с Министерством высшего и среднего специального образования обеспечить разработку к началу 2014/2015 учебного года новых учебных планов и программ для Ташкентского государственного стоматологического института, строго соответствующих усовершенствованным государственным образовательным стандартам, отвечающих современным требованиям развития стоматологии;

в месячный срок реализовать комплекс мер по организации деятельности научно-практического Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии;

совместно с Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в трехмесячный срок проработать и реализовать комплекс мер по определению технического партнера для Ташкентского государственного стоматологического института из числа ведущих профильных университетов и институтов зарубежных стран, с целью привлечения для работы и преподавания в институте известных специалистов и ученых, организации стажировок и подготовки специалистов, реализации совместных учебных и исследовательских программ. 8. Кабинету Министров в двухнедельный срок принять постановление по организации деятельности Ташкентского государственного стоматологического института, предусмотрев в нем: временное размещение Ташкентского государственного стоматологического института на территории клиники №3 Ташкентской медицинской академии по адресу: г.Ташкент, ул. Тараккиёт, 103;

разработку до конца текущего года необходимой проектной документации с тем, чтобы в 2015 году начать строительство нового комплекса зданий института, включая общежитие, и его филиалов, а также определив источники финансирования, включая привлечение грантов, льготных иностранных кредитов и других внебюджетных средств. 9. Освободить сроком до 1 января 2020 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) стоматологическое оборудование, учебно-лабораторную мебель, компьютерную технику, другое специальное оборудование и инвентарь, ввозимые для укрепления материально-технической базы Ташкентского государственного стоматологического института и его филиалов, по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров. 10. Министерству финансов и Министерству экономики Республики Узбекистан выделить в 2014 году и предусматривать в последующие годы в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан целевые средства, в том числе необходимые лимиты капитальных вложений, на проведение строительных работ, материально-техническое оснащение Ташкентского государственного стоматологического института и его филиалов, а также на приобретение литературы на иностранных языках, подписку на журналы и другие периодические издания, включая информационно-библиотечные ресурсы. 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Икрамова А.И. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи