Наманганец выиграл чемпионат России

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Член клуба федерации пенчак-силата Наманганской области Узбекистана Фуркатбек Ёкубов стал победителем недавнего международного турнира в Анапе, носившего статус открытого чемпионата России по кикбоксингу. В этом городе в Краснодарском крае в 11 весовых категориях состязались борцы из стран СНГ.

Выступая в весовой категории 57 кг, наманганский парень одолел последовательно соперников из Дагестана, Азербайджана, Армении и России. Причем в финале Фуркатбек Ёкубов победил нокаутом.

Мастерство наманганского кикбоксера произвело настолько сильное впечатление на специалистов, что Фуркатбек был признан лучшим борцом турнира.

Добавим, что он является членом профессионального спортклуба и сейчас готовится к чемпионату мира в Италии. Местные специалисты возлагают на Фуркатбека Ёкубова большие надежды.

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