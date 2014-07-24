Акция в честь Года здорового ребенка

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Привлечь подрастающее поколение к здоровому образу жизни – такова цель прошедшей в Намангане во вторник акции Федерации пенчак-силата Узбекистана. 50 девочек и мальчиков стали ее активными участниками.

Мероприятие прошло под девизом "Здоровый ребенок – опора и будущее крепкого государства" в рамках исполнения Государственной программы "Год здорового ребенка" при финансовой помощи Фонда поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества.

Проведший встречу с молодежью известный тренер Абдулло Тошбаев интересно рассказал об истории завоевывающего популярность в Наманганской области пенчак-силата, ответил на вопросы. Как пример для молодежи он привел достигнутые в последние годы успехи – три ученика школы № 7 областного центра стали победителями Кубка мира, многие наманганские борцы были призерами международных и республиканских турниров. А затем прошли показательные соревнования.

В заключение самые активные участники получили в награду призы.

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