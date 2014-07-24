Национальная авиакомпания Узбекистана изменила маршруты полетов над Украиной

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Национальная авиакомпания Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари" будет выполнять полеты в Лондон, Франкфурт, Париж, Рим и Милан минуя воздушное пространство Украины.

Данное решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров при перелетах. При этом сообщается, что время полета увеличится незначительно, в среднем на 10-15 минут.

Кроме того, специалистами НАК разработан безопасный маршрут и для рейса HY- 741/742 Ташкент – Киев – Ташкент, который будет осуществляться с заходом в аэропорт "Борисполь" со стороны России и Белорусии.

Напомним, что воздушное сообщение между столицами Узбекистана и Украины, приостановленное 1 апреля в связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными не предоставлением разрешения украинскими авиационными властями, было возобновлено 15 июля.

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