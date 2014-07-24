Уполномоченный МИД ФРГ посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля Уполномоченный Министерства иностранных дел Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Корд Майер-Клодт, находящийся в Ташкенте со своим первым рабочим визитом, посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

Встреча была посвящена обсуждению перспектив дальнейшего расширения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и финансово-технических связей между двумя странами.

По данным МВЭСИТ, В 2013 году товарооборот между Узбекистаном и ФРГ составил 591,2 млн. долларов, в том числе экспорт – 45,8 млн., импорт – 545,4 млн.

В настоящее время на территории Республики Узбекистан действуют 99 предприятий с участием германского капитала, в том числе 29 – со 100% иностранным капиталом. При Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан аккредитованы представительства 39 компаний Германии.

Напомним, что вчера Корд Майер-Клодт посетил Министерство инсотранных дел Узбекистана.

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