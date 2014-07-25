В целях обучения женщин предпринимательским навыкам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 23 июля в центре женской консультации при бухарском городском Комитете женщин состоялся семинар-тренинг по вопросам повышения активности женщин в социально-экономической сфере региона в рамках проекта "Моя книжка-планировщик денег на карманные расходы", организованный Фондом сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии совместно с Бухарским областным Комитетом женщин.

Цель мероприятия – обучение женщин навыкам предпринимательства, повышение роли женщин в социально-экономической жизни региона.

В мероприятии приняли участие представители областного Комитета женщин, Бухарского городского отделения фонда "Махалля", женщины города Бухары, сотрудники бухарского РО НИМФОГО. В качестве тренера в семинаре приняла участие специалист Бухарского городского отделения фонда "Махалля" Ф. Асадова.

В ходе мероприятия участникам были разъяснены пути экономии денег, составления ежемесячных, ежедневных планов на расходы и доходы. Кроме этого, участники были ознакомлены с нормативно-правовыми актами Узбекистана по защите прав потребителей.

Вместе с этим, в рамках мероприятия отмечалась необходимость создания собственного надомного бизнеса, в частности, организации малых семейных предприятий по шитью, золотошвейному, кондитерскому делу и т.д. Также участникам была предоставлена информация о путях создания малого бизнеса, порядке оформления необходимых документов, налоговых льготах и составлении перспективных бизнес-планов.

В заключение мероприятия участникам были розданы материалы по тематике семинар-тренинга.

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