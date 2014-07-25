МИД Узбекистана посетил посол Сингапура

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сингапур (с резиденцией в Сингапуре) Зулкифли бин Бахаруддином, прибывшим в страну с рабочим визитом для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

На повестку дня заседания было вынесено обсуждение возможностей активизации узбекско-сингапурского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, а также итогов прошедших в Ташкенте в рамках визита сингапурского посла переговоров с руководителями столичного хокимията, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Госавианадзора и компании "Узбектуризм", на которых состоялся плодотворный обмен мнениями по перспективным направлениям дальнейшего укрепления сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Зулкифли бин Бахаруддин является главой дипломатической миссии Сингапура в Узбекистане с июня 2011 года.

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