Представитель МИД Южной Кореи посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с заместителем начальника Управления Европы Министерства иностранных дел Республики Корея Ли Ын Ёнгом, прибывшим с визитом в Ташкент.

В ходе переговоров основное внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых 16-18 июня текущего года в рамках государственного визита в Узбекистан Президента Республики Корея Пак Кын Хэ и узбекско-южнокорейских переговоров на высшем уровне, сообщает МИД Узбекистана.

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