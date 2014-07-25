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Парламентарии собрались на очередное пленарное заседание
25.07.2014 15:53

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, на котором был рассмотрен ряд законопроектов, направленных на дальнейшее углубление реформ, проводимых в стране в различных сферах жизни общества, которые были рассмотрены на прошедшем накануне заседания собраниях фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана и были дополнены предложениями и рекомендациями, направленными на их совершенствование.

В частности, депутаты рассмотрели во втором чтении проекты законов

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства", разработанный в рамках практической реализации внесенных поправок в статью 117 Конституции, предусматривающих конституционное закрепление порядка организации и осуществления деятельности Центральной избирательной комиссии. В законопроекте предлагается внести изменения и дополнения в Закон "О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан", Бюджетный кодекс и Кодекс об административной ответственности, направленные на укрепление гарантий независимости и дальнейшее расширение полномочий Центральной избирательной комиссии.
  • "О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан", направленный на дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства, обеспечение гарантий прав и свобод участников уголовного процесса, а также приведение национального законодательства в соответствие с нормами международного права. По данному законопроекту УПК Республики Узбекистан дополняется статьей, регламентирующей механизм восстановления утраченного уголовного дела или его материалов в ходе судебного производства по решению суда, направляемому прокурору для исполнения.
  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", разработанный в связи с принятием Закона "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности" и необходимостью приведения норм некоторых законодательных актов в соответствие с принятым законом. Соответствующие поправки вносятся в законы "О государственном санитарном надзоре", "Об охране природы", "О воде и водопользовании", "О лесе", "О валютном регулировании", "О карантине растений", "О естественных монополиях", "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", "О средствах массовой информации", другие законодательные акты Республики Узбекистан.
  • "О биржах и биржевой деятельности", который был разработан в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 14 января 2011 года "О мерах по реализации приоритетных направлений Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране в сфере углубления демократических рыночных реформ и либерализации экономики". В законопроекте вводятся такие понятия, как котирование, котировальная цена, котировка, трейдер, манипулирование рынком на бирже, инсайдерская информация, инсайдерская сделка, маркет-мейкер, двусторонняя котировка, производные инструменты. По мнению депутатов, принятие данного документа позволит создать условия для единой правоприменительной практики в вопросах биржевой деятельности и работы бирж, добиться баланса интересов участников биржевого рынка, акционеров и государства, гармонизировать законодательство Республики Узбекистан с законодательством, регулирующим деятельность ведущих мировых бирж, с целью создания условий для интеграции отечественного биржевого рынка в мировой.

В первом чтении был рассмотрен проект закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подготовленный во исполнение Государственной программы "Год здорового ребенка". В нем определяются основные направления государственной политики, полномочия Кабинета Министров, права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

УЗИНФОРМ

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