Освещена деятельность Общества Красного Полумесяца

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 24 июля в зале заседаний Алатского районного хокимията Бухарской области состоялось мероприятие на тему "Основные направления деятельности международного Общества Красного Полумесяца", организованное Бухарским областным отделением ОКП в рамках региональной программы по пропаганде деятельности общества в приграничных регионах Республики Узбекистан.

Цель мероприятия – пропаганда деятельности Общества Красного Полумесяца среди населения приграничных районов, усиление взаимодействия общества с органами самоуправления граждан и органами государственной власти и управления по осуществлению гуманитарной деятельности.

В мероприятии приняли участие региональный координатор проекта по пропаганде деятельности Общества Красного Полумесяца в Бухарской и Самаркандской областях Диана Алиева, представители областного отделения Общества Красного Полумесяца, работники ОСГ, заместители директоров колледжей Алатского района, районного ОВД.

В ходе мероприятия было отмечено, что данная программа посвящена 150-летию международного Общества Красного Полумесяца, целью которой является пропаганда деятельности общества и усиления сотрудничества с ОСГ и государственными органами в реализации гуманитарной помощи в приграничных регионах. Также участникам была предоставлена информация об истории создания и развития Общества Красного Полумесяца, разъяснены основные цели и задачи общества.

Вместе с этим, аудитории были разъяснены нормативно-правовые акты, касающиеся использования символов Красного Полумесяца и Красного Креста. В частности, отмечалась необходимость обращения особого внимания на эти знаки в целях предотвращения приобретения фальшивых медикаментов. Кроме этого, организаторы мероприятия призвали представителей ОСГ и государственных органов к активному сотрудничеству в оказании гуманитарной помощи населению.

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