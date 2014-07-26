В целях поддержки субъектов предпринимательства

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. 25 июля в Бухаре состоялся семинар-тренинг на тему "Вопросы дальнейшего совершенствования налоговой политики и налоговой системы в поддержке субъектов предпринимательства", организованный Бухарским областным Кенгашем УзЛиДеП.

Цель мероприятия – обсуждение вопросов совершенствования налоговой системы в целях поддержки предпринимательских субъектов.

В нем приняли участие депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, член фракции УзЛиДеП Ш. Амонов, члены депутатской группы УзЛиДеП в областном Кенгаше народных депутатов, представители Бухарского областного Кенгаша УзЛиДеП, областных управлений Торгово-промышленной палаты, Центробанка, налогового управления, управления приватизации, борьбы с монополией, частные предприниматели области, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия участникам была предоставлена информация о правовых основах налогообложения субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. В частности, был разъяснен Указ Президента Узбекистана от 7 апреля 2014 года "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и предпринимательской среды в Республике Узбекистан".

Также были разъяснены налоговые льготы и преференции для предпринимателей, виды банковских кредитов, порядок сдачи электронных отчетов и т.д.

По итогам выступлений присутствовавшие частные предприниматели заявили, что на сегодняшний день из-за банковской бюрократии и коррупции получить банковский кредит очень сложно. Кроме этого, предприниматели затрудняются снимать деньги со своих банковских счетов. Также был поднят вопрос завышенных процентных ставок кредитов, затруднения предпринимателей в процессах импорта и экспорта.

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