Наманганские гиревики стали победителями первенства страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем на днях в Ханабаде Андижанской области чемпионате Республики по гиревому спорту трое наманганцев стали победителями.

Как игрушкой орудовал полуторапудовой гирей (24 кг) известный тяжелоатлет, преподаватель Наманганского колледжа олимпийского резерва Хабибулло Кадыров. Выступая в весовой категории (70 кг), он каждой рукой поднял гирю 20 раз. Победили в своих весовых категориях также касансайские тяжелоатлеты Махсуджон Устабаев (90 кг), поднявший пудовую гирю 106 раз обоими руками, и Вохиджон Абдулхамитов (100 кг), 50 раз выжавший гирю. Еще один представитель области – Ахатхон Хамидов, выступая в весе 112 кг, с показателем 59 раз стал бронзовым призером.

Отметим также достижение ученика Хабибулло Кадырова Энвера Ниязиева, выпускника колледжа олимпийского резерва. Проживающий сейчас в Улан-Уде 25-летний наманганец стал призером Кубка мира по пауэрлифтингу. На турнире, прошедшем в начале июля в Новосибирске, Энвер завоевал 2 бронзовых медали в отдельных упражнениях – жиме лежа (222,5 кг) и тяге (260 кг).

А еще одна ученица Х. Кадырова Гульнора Абдуганиева на днях официально стала первой наманганской девушкой – мастером спорта по тяжелой атлетике и чемпионкой Азии. Норму она выполнила на чемпионате Узбекистана 2013 года.

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