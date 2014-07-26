Памяти Василия Шукшина и Владимира Высоцкого

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. Память двух выдающихся деятелей российской культуры ХХ века почтили 24 июля в клубе-музее "Мангалочий дворик", расположенном в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. Здесь состоялся вечер "Сыны Отечества: к 85-летию со дня рождения Василия Шукшина и памяти Владимира Высоцкого".

День для вечера был выбран не случайно: 25 июля знаменитому российскому писателю, актеру и сценаристу Василию Шукшину исполнилось бы 85 лет, и в этот день 34 года назад не стало актера, автора и исполнителя Владимира Высоцкого.

Открывая вечер, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер оценил огромный вклад этих людей в искусство, кинематограф и творческое развитие нескольких поколений.

Затем для гостей прозвучала запись рассказа Василия Шукшина "Сапожки" в исполнении Сергея Юрского и показаны фрагменты из кинофильмов с участием В. Шукшина.

А вторая часть композиции была полностью посвящена Владимиру Высоцкому: ташкентский певец Геннадий Арефьев исполнял песни автора, звучали стихотворения Высоцкого.

Вечер завершился оживленной дискуссией о судьбе и жизненной позиции этих талантливейших людей России – Василия Шукшина и Владимира Высоцкого.

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