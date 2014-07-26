Глава диппредставительства США поздравляет узбекистанцев с Рамазан-хаитом

ТАШКЕНТ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. По случаю праздника Рамазан-хаит народ Узбекистана поздравил Временный поверенный в делах США Филип Казнет. Текст поздравления распространило посольство США в Ташкенте.

"От имени народа Соединенных Штатов Америки и моих коллег в посольстве США в Ташкенте, я хотел бы выразить свои самые теплые пожелания всем людям мусульманской веры в Узбекистане по случаю праздника Рамазан-хаит", – говорится в послании.

"В течение прошедшего священного месяца, во время благословения и прощения, миллионы американских мусульман присоединились к своим братьям и сестрам по всему миру в самоочищении, молитвах и благотворительности", – отмечает Временный поверенный Филипп Казнет.

"Желаю всем вам продолжительного мира, длительного счастья и крепкого здоровья в последующие годы. Рамадан-Хаит мубарак!", – заключает он свое поздравление.

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