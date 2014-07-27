Узбекистанцы могут рассказать о Лермонтове

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Общественная организация "Союз молодежи Пензенской области" при поддержке фонда "Русский мир" приглашает жителей стран СНГ и Балтии участвовать в конкурсе эссе "Роль творчества М. Ю. Лермонтова в моей жизни".

Об этом сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте. Как отмечается, конкурс посвящен 200-летию со дня рождения великого русского поэта.

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в государствах-участниках СНГ (кроме России), странах Балтии и Грузии.

На конкурс принимаются эссе, соответствующие заявленной теме, эссе должны быть оригинальными и ранее не публиковавшимися.

Победители конкурса получат право принять участие во встрече, которая состоится в Пензе, намеченной на середину октября 2014 года. Победители конкурса также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Срок подачи работ на конкурс – до 15 августа.

УЗИНФОРМ