Узбекистан и Туркменистан проведут очередное заседание межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. 31 июля в Ташкенте пройдет 10-е заседание Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе заседания межправкомиссии стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения партнерства в торговой, транспортной, энергетической отраслях, сельском и водном хозяйстве, сферах науки, техники, культуры, спорта и туризма и других.

Кроме того, программой визита туркменской делегации запланированы двусторонние встречи с руководителями отраслевых министерств и ведомств и посещение ряда производственных предприятий Узбекистана.

УЗИНФОРМ