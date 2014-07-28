



Равшану Ирматову присвоена очередная государственная награда



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. 26 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о награждении судьи международной категории Федерации футбола Узбекистана, рефери ФИФА Равшана Ирматова орденом "Эл-юрт хурмати". Высокая государственная награда была вручена узбекскому арбитру за достойный вклад в дело приумножения спортивной славы страны на международной арене, повышения авторитета национального футбола, развития узбекской школы судейства. Напомним, что Равшан Ирматов работал судьей на матчах чемпионатов мира по футболу 2010 (в ЮАР) и 2014 года (в Бразилии), проведя в общей сложности 9 матчей, что является мировым рекордом в данной сфере. После предыдущего чемпионата мира в ЮАР, за работу на котором указом Президента Узбекистана рефери был удостоен почетного звания "Узбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"), Р.Ирматов неоднократно приглашался в качестве судьи на престижные международные соревнования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи