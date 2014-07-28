



Делегация МИД Узбекистана отправляется в Душанбе



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. С 30 по 31 июля в столице Таджикистана, Душанбе, пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Для участия в заседании в Таджикистан отправляется делегация узбекского внешнеполитического ведомства во главе с министром Абдулазизом Камиловым. Напомним, что Узбекистан участвует в ШОС с 2001 года. Организация призвана содействовать обеспечению мира и безопасности в регионе, противостоянию угрозам современности, активизации процесса создания благоприятных условий в области торговли и инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникаций и многих других отраслях, исходя из принципов взаимного доверия, взаимовыгоды, равенства, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи