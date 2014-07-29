Узбекские борцы завоевали 2 медали в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. С 25 по 27 июля в столице Азербайджана, Баку, проходил международный турнир по спортивной борьбе Голден гран-при памяти Гейдара Алиева, в котором принимали участие как мужчины, так и женщины из более чем 30 стран мира, в том числе и Узбекистана.

В соревнованиях по вольной борьбе на счет национальной сборной серебряную медаль записал Рашид Курбанов, выступавший в весовой категории 74 кг, а среди приверженцев греко-римского стиля из узбекистанцев лучшим стал Рустам Ассакалов, завоевавший "бронзу" в весе 85 кг.

УЗИНФОРМ