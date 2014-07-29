Узбекские "вольники" выступили в Таразе

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. 28 июля в Таразе (Кыргызстан) завершился международный турнир по вольной борьбе памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Динмухамеда Кунаева, в котором принимали участие представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Украины, Ирана, Грузии и других стран, состязавшиеся между собой в 8 весовых категориях.

Лучшими на турнире стали казахстанцы, записавшие на свой счет 18 медалей, второе место заняли спорстмены из Монголии с 5 медалями, на третьем месте с 2 серебряными наградами оказалась сборная Грузии, а узбекистанцы завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую медали - их авторами стали Дильшод Мансуров (57 кг) и Ихтиор Наврузов (65 кг) соответственно.

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