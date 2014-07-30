МИД Узбекистана посетил представитель Центкома США

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США, генералом Ллойдом Джеем Остином III, прибывшим в Ташкент с очередным визитом для обсуждения отдельных вопросов узбекско-американских отношений. Встреча прошла при участии Временного поверенного в делах США Филипа Казнетта.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем, в т.ч. развитию ситуации в Афганистане.

Напомним, что свой предыдущий визит в Узбекистан Л.Дж.Остин III нанес год назад, 25-26 июля 2013 года, тогда он также посетил МИД Узбекистана и был принят Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Повестка визита включала обсуждение ситуации в Афганистане, вопросов развития двустороннего сотрудничества и хода реализации достигнутых ранее договоренностей.

Центральное командование (Центком) является одним из 10 боевых командований вооруженных сил США. В зону ответственности Центкома входят 20 стран – Афганистан, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Йемен.

До Л.Дж.Остина III пост командующего Центкома ВС США занимал Джеймс Мэттис, посещавший Узбекистан в конце марта 2012 года.

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