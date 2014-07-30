



Назначен новый заместитель министра иностранных дел Узбекистана



ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошло расширенное заседание Коллегии министерства, на котором был представлен вновь назначенный заместитель министра Алишер Курманов, ранее работавший Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Корея. Алишер Курманов возглавлял узбекскую дипмиссию в Южной Корее с декабря минувшего года, а до этого занимал посты посла Узбекистана в Сингапуре и Австралии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи