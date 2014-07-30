Назначен новый заместитель министра иностранных дел Узбекистана

Назначен новый заместитель министра иностранных дел Узбекистана30.07.2014 11:23
ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошло расширенное заседание Коллегии министерства, на котором был представлен вновь назначенный заместитель министра Алишер Курманов, ранее работавший Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Корея.
Алишер Курманов возглавлял узбекскую дипмиссию в Южной Корее с декабря минувшего года, а до этого занимал посты посла Узбекистана в Сингапуре и Австралии.
УЗИНФОРМ