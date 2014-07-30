Подведены итоги работы МВЭСИТ Узбекистана в январе-июне текущего года

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана было проведено заседание коллегии по работы ведомства в первом полугодии текущего года, а также определению стратегических направлений деятельности, исходя из приоритетных задач, обозначенных на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития Республики Узбекистан в первом полугодии и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год.

Как сообщила вчера пресс-служба МВЭСИТ, на заседание коллегиибыли всесторонне рассмотрены и глубоко проанализированы результаты деятельности министерства за истекший период. Основное внимание было сосредоточено на вопросах по исполнению прогнозных параметров экспорта, привлечению иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и других.

Важнейшими задачами до конца нынешнего года были определены

исполнение прогнозных показателей экспорта предприятий в регионах Республики,

расширение локализации производства и

дальнейшее привлечение иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики страны.

Также на заседании были рассмотрены меры по дальнейшему расширению масштабов и углублению уровня внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности министерства.

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