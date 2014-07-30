



Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с таджикским коллегой



НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в столице Таджикистана, Душанбе, в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, провел встречу с министром иностранных дел Таджикской Республики Сироджиддином Асловым. Встреча была посвящена обсуждению вопросов открывающегося заседания СМИД ШОС, состояния и перспектив узбекско-таджикских отношений, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи