Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с таджикским коллегой

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана провел встречу с таджикским коллегой30.07.2014 20:25
НОВОСТИ В МИРЕ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 30 июля глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в столице Таджикистана, Душанбе, в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, провел встречу с министром иностранных дел Таджикской Республики Сироджиддином Асловым.
Встреча была посвящена обсуждению вопросов открывающегося заседания СМИД ШОС, состояния и перспектив узбекско-таджикских отношений, сообщает МИД Узбекистана.
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