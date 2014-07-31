Ребенок едва не сжег дом в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Беспечность и невнимание к тому, чем занимаются малолетние дети, едва не стали причиной трагедии в доме жителя Намангана.

На днях в доме Жорахона Мухитдинова, 1956 года рождения, проживающего в махалле "Зарафшон" Намангана, сын хозяина, 6-летний Жамолхон играл со спичками. "Взрослые не обратили на детские забавы ни малейшего внимания", – рассказывает инспектор Наманган городского отдела пожарной безопасности младший сержант Нозим Рахмонов.

В результате произошло возгорание. Итог пожара – поврежденное на крупную сумму имущество. К счастью, никто из людей не пострадал. Но ведь могло быть и хуже, подчеркивает инспектор ОПБ горотдела милиции.

По его словам, пожарники постоянно сталкиваются с несоблюдением правил противопожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, случаями самовольного использования газа посредством резинового шланга, пользованием электроэнергией с помощью неучтенных розеток, неизолированных проводов и кабелей, оставленными родителями без присмотра детьми, играющими со спичками. Все это является причиной пожаров.

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