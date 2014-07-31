В Намангане разоблачена секта иеговистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники милиции накрыли группу последователей учения "Свидетели Иеговы", незаконно занимавшуюся пропагандой своих идей и организовывавших подпольные моления.

Как сообщили в пресс-службе облУВД, в конце июля они обнаружили незаконное собрание группы из 11 верующих, членов секты "Свидетели Иеговы", причем двое из них – несовершеннолетние. Незаконное мероприятие проходило в доме активистки секты 39-летней Одины Нуриддиновой, уроженки Нарынского района, но проживающей в Намангане.

При осмотре места собрания были обнаружены религиозные литературы иеговистов: 35 журналов, 32 книги, 40 брошюр, больше 50 CD-дисков и DVD-дисков, 1 флэш-карта, 1 стационарный и 2 портативных компьютера. Вся литература и электроника с соблюдением необходимой процедуры и изъята и направлена на экспертизу, которая установит соответствие содержание материалов законодательству Узбекистана о религиозной литературе.

Примечателен пестрый состав участников: от 45-летнего Мирзоумара Каримова, жителя Янгикурганского района до совсем юных адептов сомнительного учения 7-летней Мохиры Рустам кизи Мелибоевой и 6-летней Севары Улмасбек кизи Мадаминовой, жительницы Ташкента.

Также в облУВД отметили, что все участники секты – по рождению мусульмане, но затем перешедшие в эту разновидность христианской религии.

Выявленным активным участникам секты "Свидетелей Иеговы" "светит" привлечение к административной ответственности и штраф до 100 минимальных размеров заработной платы.

Отметим, что статья 5 Закона Узбекистана "О свободе совести и религиозных организаций" запрещает миссионерскую деятельность и прозелитизм, которые являются неотъемлемой частью религиозной деятельности "Свидетелей Иеговы". В соответствии с требованиями действующего законодательства Узбекистана, религиозная литература может использоваться только зарегистрированной религиозной организацией в пределах её юридического адреса. Действующим законодательством Республики Узбекистан запрещено ведение религиозной пропаганды.

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