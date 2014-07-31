В Ферганской долине развивают выращивание фисташки

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане создаются центры распространения фисташки. Один из них будет в Андижанской области.

Об этом было рассказано на недавнем семинаре в Андижане, прошедшем в рамках проекта, реализуемого совместно Советом фермеров Узбекистана, хокимиятом города Андижана, программой малых грантов Глобального экологического фонда в Узбекистане (ПМГ ГЭФ) при поддержке ПРООН в Узбекистане, Фонд Михаэля Зуккова (Германия) и Республиканским научно-производственным центром декоративного садоводства и лесного хозяйства (РНПЦДСиЛХ).

В работе семинара приняли участие около 100 фермеров из 3 областей Ферганской долины, а также представители заинтересованных ведомств.

Перед участниками выступила доктор сельскохозяйственных наук, профессор Галина Чернова, ведущий научный сотрудник РНПЦДСиЛХ Узбекистане, автор многих сортов и форм фисташки.

Выращивать фисташки планируется на богарных землях в предгорных районах указанных областей.

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